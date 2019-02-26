Игроки «Тоттенхэма» снялись в рекламе новой Audi, главным героем которой стал петушок

Футболисты «Тоттенхэма» Деле Алли, Кристиан Эриксен, Давинсон Санчес и Лукас Моура засветились в рекламном ролике нового автомобиля Audi серии Q8.

Одну из главных ролей исполнил петух – символ лондонского клуба. По сюжету птичка по-хозяйски зашла в помещение, где находилось авто, и профессионально оценила все фичи Audi, пока игроки рядом пинали мяч и любительски заглядывали в салон через окно.

В августе 2018-го «Тоттенхэм» и Audi подписали 4-летний контракт, но первый ролик появился только сегодня.

27 февраля «шпоры» пободаются с «Челси» в рамках АПЛ. Старт – в 23:00.

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