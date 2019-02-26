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The Sun: инцидент между Маурицио Сарри и Кепой Аррисабалагой разделил «Челси» на 2 лагеря

The Sun: инцидент между Сарри и Кепой разделил «Челси» на 2 лагеря
Eurosport

20 мин. назад

Лондонцы превращаются в аналог «Спартака».

Случившееся между главным тренером «Челси» Маурицио Сарри и голкипером «синих» Кепой Аррисабалагой заставило футболистов лондонской команды разделиться на поддерживающих итальянца и тех, кто проявил сочувствие к 24-летнему вратарю.

Источник The Sun сообщил, что на защиту Кепы встали испаноговорящие игроки клуба: Педро, Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта. А вот защитник Давид Луис сказал, что Кепа «должен уважать решения Сарри». На стороне итальянского коуча также Гонсало Игуаин и Жоржиньо.

  • «Челси» проиграл «Манчестер Сити» Кубок Лиги в серии 11-метровых (3:4).
  • Маурицио хотел заменить Кепу, когда в того врезался Рахим Стерлинг, но испанец отказался уходить на лавку, чем разозлил тренера.

Маурицио Сарри должен был заменить Кепу Аррисабалагу. Итальянец сам виноват в случившемся

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