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The Sun: инцидент между Маурицио Сарри и Кепой Аррисабалагой разделил «Челси» на 2 лагеря
Лондонцы превращаются в аналог «Спартака».
Случившееся между главным тренером «Челси» Маурицио Сарри и голкипером «синих» Кепой Аррисабалагой заставило футболистов лондонской команды разделиться на поддерживающих итальянца и тех, кто проявил сочувствие к 24-летнему вратарю.
Источник The Sun сообщил, что на защиту Кепы встали испаноговорящие игроки клуба: Педро, Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта. А вот защитник Давид Луис сказал, что Кепа «должен уважать решения Сарри». На стороне итальянского коуча также Гонсало Игуаин и Жоржиньо.
- «Челси» проиграл «Манчестер Сити» Кубок Лиги в серии 11-метровых (3:4).
- Маурицио хотел заменить Кепу, когда в того врезался Рахим Стерлинг, но испанец отказался уходить на лавку, чем разозлил тренера.
Маурицио Сарри должен был заменить Кепу Аррисабалагу. Итальянец сам виноват в случившемся
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