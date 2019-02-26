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Хосеп Гвардиола: «Александр Зинченко показал мне, насколько важно быть хорошим парнем»

Гвардиола: «Зинченко показал мне, насколько важно быть хорошим парнем»
Eurosport

1 час назад

Коуч намекнул, что не хотел бы расставаться с Сашей в скором времени.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с теплотой отозвался об украинском полузащитнике Александре Зинченко.

«Зинченко показал мне, насколько ценно и важно быть хорошим парнем. В начале сезона мы его чуть не продали – и потом я ни на одной из тренировок не замечал, что ему что-то не нравится. Думаю, его ждет длинная карьера, надеюсь, что здесь», – процитировал Пепа клубный аккаунт «Сити» в твиттере.

  • В финальном матче Кубка Лиги Зинченко обогнал всех партнерорв по количеству отборов.
  • Александр подписал контракт с «Сити» в 2016 году.

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