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Хосеп Гвардиола: «Александр Зинченко показал мне, насколько важно быть хорошим парнем»
Коуч намекнул, что не хотел бы расставаться с Сашей в скором времени.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с теплотой отозвался об украинском полузащитнике Александре Зинченко.
«Зинченко показал мне, насколько ценно и важно быть хорошим парнем. В начале сезона мы его чуть не продали – и потом я ни на одной из тренировок не замечал, что ему что-то не нравится. Думаю, его ждет длинная карьера, надеюсь, что здесь», – процитировал Пепа клубный аккаунт «Сити» в твиттере.
- В финальном матче Кубка Лиги Зинченко обогнал всех партнерорв по количеству отборов.
- Александр подписал контракт с «Сити» в 2016 году.
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