Хосеп Гвардиола: «Александр Зинченко показал мне, насколько важно быть хорошим парнем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с теплотой отозвался об украинском полузащитнике Александре Зинченко.

«Зинченко показал мне, насколько ценно и важно быть хорошим парнем. В начале сезона мы его чуть не продали – и потом я ни на одной из тренировок не замечал, что ему что-то не нравится. Думаю, его ждет длинная карьера, надеюсь, что здесь», – процитировал Пепа клубный аккаунт «Сити» в твиттере.

В финальном матче Кубка Лиги Зинченко обогнал всех партнерорв по количеству отборов.

Александр подписал контракт с «Сити» в 2016 году.

Александр Зинченко: «Почему не перешел в «Зенит»? Выбрал футбол»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке