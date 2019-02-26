Getty Images
«Лестер» объявил о назначении экс-главного тренера «Ливерпуля» и «Селтика» Брендана Роджерса
Коуч начинает погоню за топами.
«Лестер» объявил о назначении Брендана Роджерса новым главным тренером клуба. 46-летний североирландец подписал контракт до июня 2022 года.
«Для меня большая честь быть здесь в качестве менеджера «Лестер Сити», и я отдам свою жизнь, чтобы заставить поклонников гордиться своим клубом. Вместе мы будем сильнее, и я рассчитываю на сотрудничество с игроками, персоналом и фанатами, чтобы вместе делать шаги вперед», – цитирует Роджерса официальный сайт клуба.
- За 2,5 года в «Селтике» Роджерс по 2 раза выиграл чемпионат и Кубок Шотландии, трижды – Кубок шотландской Лиги.
- Брендан проведет первый матч во главе «Лестера» против «Уотфорда» 3 марта.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте