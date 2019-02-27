Давид де Хеа отклонил новый контракт «МЮ» с зарплатой более 400 тысяч евро в неделю

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в очередной раз отказался продлить контракт с манкунианцами на заманчивых финансовых условиях.

Клуб вновь выступил с оффером – 5-летний контракт, предполагающий, что Де Хеа будет получать 407 000 евро в неделю (это больше 20 млн в год), пишет Evening Standard. Соглашение автоматически сделало бы Давида самым высокооплачиваемым голкипером на планете, но он не согласился на предложение руководства «красных дьяволов».

Летом у Де Хеа истекает контракт с «МЮ».

Больше всех в «Юнайтед» зарабатывает Алексис Санчес – на счет чилийца еженедельно капает 465 тысяч евро.

Де Хеа и Рабьо летом станут свободными. Есть еще минимум 10 топов, за которых не придется платить

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте