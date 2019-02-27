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Крышесносный гол Фабиана из «Ньюкасла» Шера, которому ты поставишь лайк и сделаешь шер
У вратаря «Бёрнли» не было шансов.
Швейцарский защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер отправил в ворота «Бёрнли» чумовой мяч, который будут завистливо пересматривать многие топ-страйкеры.
Фабиан получил передачу от Манкильо и точно катапультировал мяч в девятку из-за пределов штрафной. Хитон подпрыгнул высоко, выплеснул все силы, но не дотянулся и, откатившись назад, на несколько секунд застыл в позе «березки».
- «Сороки» победили 2:0.
- «Ньюкасл» поднялся на 13-ю строчку в АПЛ, «Бёрнли» остался на 15-й.
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