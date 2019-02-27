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Юрген Клопп: «Пока Роджерс не в «Эвертоне», я спокоен. Иначе придется съехать из его дома»

Клопп: «Пока Роджерс не в «Эвертоне», я спокоен. Иначе придется съехать из его дома»
Eurosport

1 час назад

У тренеров есть еще и практические взаимоотношения.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал назначение Брендана Роджерса на пост тренера в «Лестере». Немец снимает у нового коуча «лис» дом в Ливерпуле.

«До тех пор, пока он не собирается в «Эвертон», все хорошо. Ведь, если он возглавит «Эвертон», то захочешь опять жить в своем доме», – цитирует Клоппа журналист Evening Standard Дэвид Линч в твиттере.

  • Роджерс уже шутил на темы аренды Клоппом дома. В декабре 2018-го он заявил: «Клопп проделал большую работу и, к тому же, арендует мой дом, поэтому надеюсь, что он будет в «Ливерпуле» как можно дольше».
  • «Лестер» в АПЛ идет на 11-м месте.
  • Роджерс тренировал «Ливерпуль» в 2012-15 годах.
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