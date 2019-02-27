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В феврале Алли засекли в компании одной красотки. 10 фотодоказательств, что у Дели есть вкус
Парню везет.
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли недавно расстался со своей подругой Руби Мэй, а слухи еще связывают его с другой красоткой.
В феврале появились фотографии Алли в компании Меган Бартон-Хансон. И, хотя девушка отрицает наличие романа, посмотреть на ее роскошные фотографии это никак не мешает.
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