«Манчестер Сити» раздаст болельщицам тампоны и прокладки в рамках благотворительной акции

«Манчестер Сити» присоединился к акции On the Ball – «горожане» будут раздавать на стадионе и других объектах клубной инфраструктуры средства гигиены для женщин.

Как отмечается на официальном сайте клуба, акция преследует две цели. Первая – снять табу с разговоров о месячных и вторая – сделать прокладки и тампоны доступными для всех. По данным экспертов, каждая десятая девушка или женщина Великобритании не имеет доступа к средствам гигиены из-за их дороговизны.

Благотворительная кампания On the Ball была учреждена в прошлом году тремя фанатками «Селтика».

Матч против «Вест Хэма» состоится 27 февраля и начнется в 23:00 (мск). Следите за игрой – тут.

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