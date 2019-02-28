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Дубль Мане, дубль Ван Дейка, гол Ориджи – парни Клоппа забили 5 и прогнали «шершней» из их улья
А какая была бы аллитерация в заголовке, если бы «красных» все еще тренировал Жерар Улье.
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» – 5:0.
Счет в игре после кросса в исполнении Трента Александер-Арнольда открыл сенегалец Садио Мане.
Затем Мане забил еще, причем очень красиво: принял пас от все того же Арнольда и, не разворачиваясь, ошарашил голкипера ударом пяткой.
Во втором тайме избиение «Уотфорда» продолжил Дивок Ориджи, забивший мяч после отличного сольного прохода.
А тут еще и Александер-Арнольд оформил хет-трик из ассистов – правда, на этот раз отличился не Мане, а Вирджил ван Дейк.
Через три минуты Ван Дейк оформил дубль, довершив декапитацию «шершней» с паса Эндрю Робертсона.
- «Ливерпуль» набрал 69-е очко в чемпионате. Команда Юргена Клоппа занимает первую строчку в турнирной таблице.
- «Ливерпуль» не становился чемпионом с 1990 года.
Клопп: «Пока Роджерс не в «Эвертоне», я спокоен. Иначе придется съехать из его дома»