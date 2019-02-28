Eurosport
Дичайший автогол Триппьера и страйк Педро в ближний – «Челси» дома завалил «Тоттенхэм»
«Синие» продолжают борьбу за ЛЧ.
«Челси» расправился с «Тоттенхэмом» в центральном матче 28-го тура АПЛ – 2:0.
Первый мяч на 57-й минуте провел Педро. Испанцу очень помог Уго Льорис, который пропустил удар в домик, расположившись в ближнем углу.
Похоронил надежды «шпор» на камбэк Киран Триппьер. Что сподвигло англичанина катнуть мяч мимо собственного вратаря, огромный вопрос.
- «Челси» набрал 53 очка и не отпустил идущий пятым «МЮ».
- У «Тоттенхэма» остались 60 баллов – «Арсенал» всего в четырех очках позади.
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