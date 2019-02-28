Сарри – не безнадежный упрямец. Тренер «Челси» исправился и заслуженно победил в дерби

Хейтеры ждали, что лондонское дерби станет для Сарри последним в «Челси». В последние годы «шпоры» улучшили статистику против злейшего врага: после трех побед в 20-ти матчах чемпионата они выиграли у «Челси» трижды в четырех последних встречах. При этом команду Сарри разодрали внутренние противоречия: за вылетом из Кубка Англии и унижением от «Сити» в Премьер-лиге последовал обидный проигранный финал с выходкой Кепы и слухи о скором уходе итальянского эксцентрика.

Все говорило о том, что Сарри в «Челси» – ходячий мертвец, а его команда – аутсайдер дерби. Фанаты возмущались подбором игроков и чутьем коуча: Маурицио так часто менял Ковачича на Баркли, а Педро на Виллиана, что напоминал не живого человека, а примитивный алгоритм. Сам Сарри очевидно разочаровался в том, с кем ему пришлось работать в Лондоне. Ситуацию усугубил трансферный бан «Челси» на два окна, который означает, что подходящих по стилю игроков курильщику не купят, даже если он останется.

Фанаты «Тоттенхэма» обсудили все эта за кружкой пива и отправились на «Стэмфорд» хоронить Сарри, но просчитались. Даже хронические проблемы в устройстве не помешали тренеру провести анализ и подготовить игроков к принципиальной битве. Он начал с разумного и оправданного шага: усадил в запас истеричного Кепу и заменил его на надежного скромнягу Вилли Кабальеро. «Это мое решение, – хладнокровно объяснил рокировку Сарри. – Это послание – мы команда».

Пока Кепа пожирал тренера глазами со скамейки, «Челси» идеально нейтрализовал «Тоттенхэм». «Синие» так резко провели стартовые 15 минут, что лишили команду Почеттино фирменного блицкрига и сбили ее с толку. Кейн бродил в центральном круге, изображая разыгрывающего, а Эриксен свалился в атаку к Сону. Баланс и структура соперника пошатнулись из-за активности «Челси» и грамотной игры хозяев в защите.

Игуаин попал в штангу уже на восьмой минуте. Если бы аргентинцу повезло, игра бы мгновенно раскрылась, и у «Челси» появились возможности в контратаках. Этого не случилось, но нули не нервировали команду Сарри. Если удар Игуаина остался единственным опасным моментом хозяев, то «Тоттенхэм» в первом тайме не создал вообще ничего. Дальний удар Уинкса – аномалия, а не результат комбинации и задумки гостей.

После перерыва ситуация не изменилась: «Тоттенхэм» частил с хаотичными перебежками от ворот до ворот, а «Челси» хладнокровно оборонялся и ждал шанса. Символично, что момент создал и использовал именно Педро Родригес. Испанский живчик унизил Алдервейрелда, аннигилировал Льориса и превратил остаток второго тайма в агонию для «шпор». Почеттино так и не перевернул ход неудачного матча, Моура и Льоренте растворились, Кейн показал лидерство не игрой, а хамоватыми нападками на соперников.

Тренер «Челси» наоборот провел второй тайм неожиданно активно и отошел от привычного сценария. Уже после часа игры он снял Азара, вместо Баркли Ковачича сменил Лофтус-Чик, а Канте и Игуаин разрушали прессинг, как будто уже не один год играют вместе. Изощренный автогол Триппьера стал кульминацией растерянности «шпор» – когда у них не получается зайти с наскока, бойцы Почеттино впадают в ступор.

Сарри же показал, что несмотря на все трудности, он пока не готов сдаваться. Победа над «Тоттенхэмом» может оказаться временным просветлением, но даже если в следующем матче ошибки прошлого повторятся, сейчас «Челси» забрал заслуженные три очка. Пока Маурицио готов доказывать, что он не карикатура из английских газет, его сезон далек от провала.

«Челси» – «Тоттенхэм» – 2:0