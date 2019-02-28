Ромелу Лукаку в стиле супермена затащил матч с «Пэласом», а Эшли Янг окончательно прибил интригу
Важные три очка в борьбе за ЛЧ.
«Манчестер Юнайтед» добился выездной победы над «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии – 3:1.
Счет открыл Ромелу Лукаку, идеально уложив мяч с линии штрафной в дальний угол.
Он же удвоил преимущество «дьяволов», мощно пробив с близкого расстояния.
На 66-й минуте один мяч отквитал Уорд, замкнув в падении прострел Шлуппа.
За семь минут до конца основного времени Янг прошил Гуаиту с острого угла и снял все вопросы о победителе.
- Лукаку довел счет голов в чемпионате Англии-2018/19 до десяти.
- «МЮ» идет на пятом месте, на одно очко отставая от зоны Лиги чемпионов.
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