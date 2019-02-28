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«Фулхэм» уволил Клаудио Раньери

«Фулхэм» уволил Раньери
Eurosport

1 час назад

Место итальянца займет Скотт Паркер.

«Фулхэм» уволил главного тренера Клаудио Раньери. Место итальянца у руля «дачников» временно займет Скотт Паркер.

Раньери был назначен главным тренером «Фулхэма» 14 ноября 2018 года. В настоящий момент лондонский клуб располагается на 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительного 17-го места на 10 очков.

  • Последним матчем Раньери в «Фулхэме» стало поражение от «Саутгемптона» (0:2).
  • В 2016 году Клаудио привел «Лестер» к золотым медалям АПЛ.

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