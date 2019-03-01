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Коллекция машин Обамеянга, которой позавидует Брюс Уэйн. Последнее пополнение – Ferrari за миллион

Коллекция машин Обамеянга, которой позавидует Брюс Уэйн. Последнее пополнение – Ferrari за миллион
Eurosport

1 час назадОбновлено 38 мин. назад

Роскошь, переходящая в кич.

Страйкер «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг обожает две вещи – забивать голы и дорогие машины. В мае прошлого года Daily Mail рассказывал о внушительной автомобильной коллекции габонца: журналисты насчитали у него три Porsche, два Lamborghini, три Ferrari, два автомобиля Audi, а также один Volkswagen, один Range Rover и один Aston Martin.

В минувшем октябре Обамеянг прибавил к своей коллекции эксклюзивную модель La Ferrari стоимостью один миллион фунтов. Ниже – подборка фотографий Пьер-Эмерика и его любимых игрушек.

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