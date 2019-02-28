Стерлинг: «В «Ливерпуле» я чувствовал больше давления при борьбе за титул, чем в «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал, что в стане «горожан» чувствует себя более расслабленно, чем в дни выступлений за «Ливерпуль».

«Когда я играл за «Ливерпуль», я чувствовал намного больше давления, чем здесь, в «Сити». Это касается обстановки в дни матчей и нервозности, исходившей от фанатов. В 2014 году мы контролировали ситуацию, и у нас была возможность довести дело до конца. Но мы этого не сделали.

В «Манчестер Сити» мы полностью сосредоточены на каждой следующей игре. В нынешнем году все развивается иначе, чем в прошлом: тогда у нас было комфортное очковое преимущество. Теперь, напротив, мы выступаем в роли догоняющих. Сейчас разница между командами ничтожна, но я полностью верю в наш состав.

«Ливерпуль» в этом сезоне временами играл в очень хороший футбол, но мы уверены в себе», – приводит слова Стерлинга Sky.

В 2014 году «Ливерпуль» и «Ман Сити» до последнего боролись за титул, и чемпионами в итоге стали «горожане».

В данный момент «красные» лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая «Сити» на одно очко.

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