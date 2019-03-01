«МЮ» отказал Давиду де Хеа в увеличении зарплаты до уровня Поля Погба и Алексиса Санчеса

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказывается давать испанскому голкиперу Давиду де Хеа статус самого высокооплачиваемого игрока команды.

Daily Record со ссылкой на подкаст Дункана Каслса Transfer Window сообщает, что исполнительный директор «Юнайтед» Эд Вудворд не может предложить Де Хеа контракт, равноценный соглашениям Алексиса Санчеса и Поля Погба.

Летом испанец готов покинуть клуб в качестве свободного агента, если в «Манчестере» не выполнят его условия по зарплате.

Ранее Де Хеа отказался получать более 400 тысяч евро в неделю.

В последнем матче АПЛ Давид пропустил от «Кристал Пэлас», но «МЮ» победил (3:1).

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