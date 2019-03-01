«Он так высокомерен, что хочет быть в центре внимания». Майк Дин – Погба среди судей Премьер-лиги

«Что-то в голове перемкнуло. Это первый раз за 10 лет работы», – так Маурисио Почеттино оправдался за вспышку гнева из-за поражения от «Бёрнли». После свистка коуч «Тоттенхэма» рванул на поле и наехал на главного судью Майка Дина. На обычно спокойного Поча было жалко смотреть: он плечом отталкивал помощника и требовал рефери в чем-то сознаться на камеру. Конфликт замяли, и аргентинца даже не дисквалифицировали, но на всякий случай Дина сняли со следующего матча «шпор» против «Челси», куда первоначально назначили резервным арбитром.

Претензии Почеттино были справедливы. Дин назначил фейковый угловой, с которого Вуд забил первый мяч «Бёрнли». Такие ошибки случаются, но эмоции тренера можно понять. Зато болельщики «Арсенала» наверняка с облегчением смотрели хайлайты матча заклятого врага. Они долгие годы считали Дина тайным фанатом «шпор», а такое судейство против команды Поча – сильное доказательство непредвзятости Майка.

Странные отношения между Дином и саппортом «Арсенала» завязались в сентябре 2015-го, когда судья не удалил в другом лондонском дерби безумного Диего Косту. Нападающий «Челси» спровоцировал Габриэла Паулисту еще в первом тайме и заработал для защитника «Арсенала» красную карточку. Сам Коста не ушел с поля даже после двух ударов в лицо Лорана Косьельни, в дополнение к которым он толкнул француза грудью. Венгер назвал судейство Дина позором, Косту задним числом дисквалифицировали на три матча, а эксцентричный реф оказался в центре внимания.

Уже через несколько дней болельщики «канониров» откопали видео 2012 года, на котором Дин очень странно реагирует на гол «Арсеналу» выступавшего за «Тоттенхэм» Луи Саа. Судья трижды подпрыгнул на линии штрафной, как счастливый пацан, который увидел результативную атаку любимой команды. Отсюда родилась теория о том, что Майк – поклонник «шпор» и ненавидит «Арсенал».

Еще одним аргументом стал матч «Тоттенхэма» против «Астон Виллы» в 2015-м, который судил Дин. После гола лондонцев 47-летний мужчина выдал годный косплей знаменитого празднования Алана Ширера: промчался мимо игроков «шпор» с поднятыми руками и вернулся в центральный круг, торжествующе тыча в небо указательным пальцем.

Такому жесту нашлось невинное объяснение: поднятыми руками Дин сигнализировал, что игру можно продолжать после стыка, а пальцем заверял, что гол засчитан. Но манера исполнения обязанностей Дина была настолько странной, что болельщики «Арсенал» сомневались в его нейтралитете до прошлой недели и судейского косяка против команды Почеттино.

Они даже организовали сбор подписей за то, чтобы нелюбимого рефа не назначали на матчи их команды. Петицию поддержали больше 106 тысяч человек, но это ни к чему не привело: руководство Футбольной ассоциации не поверило конспирологии, а статистика подтвердила, что «Арсенал» и «Тоттенхэм» почти одинаково плохо играют в матчах Дина.

Лондонские клубы вряд ли значат для опытного рефа больше, чем любые другие. Его странные действия часто вызваны не предвзятым отношением к одной из команд, а жаждой славы, к которой Майк стремится всю карьеру. В Премьер-лиге он много лет находился в тени авторитетных и харизматичных Уэбба и Клаттенбурга – после их ухода Дин наконец раскрылся и больше не сдерживал артистизм.

Матчи Дина последних лет превращаются в театр одного актера. Майк показал Россу Баркли желтую карточку не глядя (это выглядело почти так же эффектно, как фирменные ассисты Роналдиньо), демонстративно понюхал ассистента перед игрой и так круто пропустил мяч, что атакующая команда получила преимущество в свободных зонах. Дин входит в число самых узнаваемых персонажей лиги. Все помнят его фирменные жесты: с разведенными плечами и выпученным взглядом Майк раздает спорные красные карточки, как бы говоря при этом, что у него просто нет выбора, а претензии игроков встречает надменной ухмылкой.

Дин настолько погружается в игру, что даже не скрывает эмоции. В 2014-м он отметился двумя одинаковыми забавными реакциями: Майк грамотно давал продолжить атаку команде, против которой фолили, а когда игроки нелепо теряли мяч, резко останавливался и разочарованно поднимал голову вверх. «Преимущество от Майка Дина» стало новым мемом – арбитр явно был убежден, что такими подарками нельзя распоряжаться легкомысленно.

Иногда его артистизм затмевает происходящее на поле, а неразборчивые решения напрямую влияют на результат. 2 января 2017-го Дин удалил полузащитника «Вест Хэма» Софиана Фегули за грубость против Фила Джонса и проигнорировал, что игрок «МЮ» действовал даже опаснее оппонента. «Юнайтед» довел матч до уверенной победы, но Дин так легко не отделался – его репутация безнадежно испортилась, а карьера оказалась под угрозой.

Комиссия ФА отменила красную Фегули после апелляции, а судью на неделю сослали в Чемпионшип, где он отработал матч «Барнсли» и «Лидса». Но Ассоциация слишком дорожила опытными судьями, чтобы расправляться с Дином за одну грубую ошибку – его вернули, и теперь Майк снова регулярно обслуживает топовые матчи. Только Оливер и Аткинсон конкурируют с ним за статус главного арбитра лиги, но они – обычные судьи, а Дин гарантирует шоу.

Не все согласны с тем, что такое поведение допустимо. Оригинал Майк нарушает один из негласных критериев для определения идеального судьи: лучший арбитр остается незаметен весь матч и не выпячивает себя. Невозможно представить, что за 90 минут Дин ни разу не отличится дурацкой гримасой или детским жестом. «Я смотрю на Майка Дина, – раскритиковал арбитра эксперт Sky Sports Нилл Куинн, – и мне кажется, что из-за своих эгоизма и высокомерия он всегда хочет быть в центре внимания».

В августе 2016-го Дин назначил два пенальти в матче «Манчестер Сити» против «Стока» за легкие касания в штрафной. «Когда он пересмотрит эти моменты, поймет, что был неправ, – поддержал коллегу бывший судья Грэм Полл. – Но Майк не может принять предположение, что он наслаждается вниманием. Если такое происходит, это плохо для арбитра». Дин как тонкий тролль выводит из себя игроков и тренеров – вряд ли он не осознает, из-за чего те мечтают отлупить его во время матчей.

Тренировавший «Лестер» Найджел Пирсон сказал, что Дин – «один из самых надменных людей, что он видел» и обсуждать с ним ошибки бессмысленно. Марк Хьюз поддержал коллегу и снова заклеймил Майка как нарцисса: «Он очень известный рефери, и, возможно, ему нравится, когда о нем так много говорят». Дин уже стал известнее любого другого судьи в Европе – у него мало фанатов, но все видели, что он вытворяет на матчах.

Подобное поведение поднимает этический вопрос: допустимо ли для судьи выделяться и оригинальничать, или он должен оставаться тенью? Желание засветиться часто отвлекает Дина от работы. Он напоминает Погба до прихода Сульшера в «МЮ»: Поль выделялся прическами и имиджем, но проваливал прямые обязанности. Самому Дину вряд ли есть дело до абстрактных рассуждений о роли арбитра: для него судейство – собственный жанр творчества, которым он подогревает интерес и привлекает внимание к себе и АПЛ. Матчи с ним – не скукотища из 22 игроков, мяча, ворот и болельщиков. Это шоу Майка Дина.

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