ESPN: «Манчестер Юнайтед» прекратил поиски замены Уле-Гуннару Сульшеру

Норвежский коуч Уле-Гуннар Сульшер остался единственным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». После отставки Жозе Моуринью он работает с приставкой «исполняющий обязанности».

По информации ESPN, руководство клуба больше не подбирает новые кандидатуры. Сульшер выглядит предпочтительнее Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма» и Массимилиано Аллегри из «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что Сульшер полноценно возглавит клуб только в случае выхода «МЮ» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Под руководством Сульшера «МЮ» проиграл только один раз – «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда поднялась на пятое место в АПЛ и вышла в четвертьфинал Кубка Англии.

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