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ESPN: «Манчестер Юнайтед» прекратил поиски замены Уле-Гуннару Сульшеру
Норвежец устроил боссов.
Норвежский коуч Уле-Гуннар Сульшер остался единственным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». После отставки Жозе Моуринью он работает с приставкой «исполняющий обязанности».
По информации ESPN, руководство клуба больше не подбирает новые кандидатуры. Сульшер выглядит предпочтительнее Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма» и Массимилиано Аллегри из «Ювентуса».
Ранее сообщалось, что Сульшер полноценно возглавит клуб только в случае выхода «МЮ» в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- Под руководством Сульшера «МЮ» проиграл только один раз – «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Команда поднялась на пятое место в АПЛ и вышла в четвертьфинал Кубка Англии.
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