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«Манчестер Сити» подписал контракт с Puma на 760 миллионов евро и засветил свежую форму

«Сити» подписал контракт с Puma на 760 миллионов евро и засветил свежую форму
Eurosport

16 мин. назад

Соглашение действительно с 1 июля 2019 года.

«Манчестер Сити» нашел замену экипировщику Nike, который поставляет команде форму в текущем сезоне. С 1 июля 2019 года сотрудничать с английским клубом будет Puma.

Действие соглашения рассчитано на 10 лет. За этот срок владельцы «Сити» получат около 760 млн евро. В европейских футбольных лигах более выгодно только партнерство «Барселоны» с Nike и контракт «Манчестер Юнайтед» с adidas.

Образцы формы от Puma на следующий сезон уже представлены в соцсетях.

Также фирма имеет индивидуальные контракты с футболистами «Манчестер Сити»: Давидом Сильвой, Серхио Агуэро и Венсаном Компани. Вскоре к ним могут присоединиться Кевин де Брёйне и Лерой Сане.

  • В России контракт с Puma имеет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.
  • «Манчестер Сити» идет на втором месте в АПЛ.
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