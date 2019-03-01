Getty Images
«Манчестер Сити» подписал контракт с Puma на 760 миллионов евро и засветил свежую форму
Соглашение действительно с 1 июля 2019 года.
«Манчестер Сити» нашел замену экипировщику Nike, который поставляет команде форму в текущем сезоне. С 1 июля 2019 года сотрудничать с английским клубом будет Puma.
Действие соглашения рассчитано на 10 лет. За этот срок владельцы «Сити» получат около 760 млн евро. В европейских футбольных лигах более выгодно только партнерство «Барселоны» с Nike и контракт «Манчестер Юнайтед» с adidas.
Образцы формы от Puma на следующий сезон уже представлены в соцсетях.
Также фирма имеет индивидуальные контракты с футболистами «Манчестер Сити»: Давидом Сильвой, Серхио Агуэро и Венсаном Компани. Вскоре к ним могут присоединиться Кевин де Брёйне и Лерой Сане.
- В России контракт с Puma имеет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.
- «Манчестер Сити» идет на втором месте в АПЛ.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте