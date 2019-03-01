Getty Images
Агент Уилли Маккэй: «Кардифф» оставили Салу в отеле – он сам занимался организацией перелета»
Валлийский клуб бездействовал.
Бывший футбольный агент Уилли Маккэй недоволен действиями «Кардиффа» после крушения самолета, на котором летел новичок клуб Эмилиано Сала.
Сын Маккэя Марк действовал от лица «Нанта» – прежнего клуба Салы. Маккэй-старший помогал в организации трансфера.
«Кажется, что в «Кардиффе» никто ничего не делал, мне даже неловко за этот клуб. Они купили футболиста за 17 млн евро и оставили его в отеле – он сам лез в компьютер и занимался организацией перелета. «Кардифф» подвел сам себя. Их поведение – позор», – цитирует Уилли Маккэя BBC.
Источник отмечает, что именно Уилли Маккэй в итоге занимался экстренной арендой самолета.
- Катастрофа произошла 21 января во время перелета Салы из Нанта в Кардифф.
- 8 февраля было опознано тело футболиста. 18 февраля в Аргентине прошли его похороны.
Эмилиано Сала признан погибшим. Хронология трагедии