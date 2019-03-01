Агент Уилли Маккэй: «Кардифф» оставили Салу в отеле – он сам занимался организацией перелета»

Бывший футбольный агент Уилли Маккэй недоволен действиями «Кардиффа» после крушения самолета, на котором летел новичок клуб Эмилиано Сала.

Сын Маккэя Марк действовал от лица «Нанта» – прежнего клуба Салы. Маккэй-старший помогал в организации трансфера.

«Кажется, что в «Кардиффе» никто ничего не делал, мне даже неловко за этот клуб. Они купили футболиста за 17 млн евро и оставили его в отеле – он сам лез в компьютер и занимался организацией перелета. «Кардифф» подвел сам себя. Их поведение – позор», – цитирует Уилли Маккэя BBC.

Источник отмечает, что именно Уилли Маккэй в итоге занимался экстренной арендой самолета.

Катастрофа произошла 21 января во время перелета Салы из Нанта в Кардифф.

8 февраля было опознано тело футболиста. 18 февраля в Аргентине прошли его похороны.

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