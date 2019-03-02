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«Мы должны усилить 3-4 позиции» – Пеп Гвардиола ищет в «Сити» полузащитника и левого защитника
Ему надоели травмы Менди.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился планами по приобретению новых футболистов. Он часто говорил, что доволен своим составом, но в пятницу, 1 марта, заявил журналистам:
«Мы попытаемся купить полузащитника и укрепить некоторые другие позиции». Тренер уточнил, что «Сити» также нужен левый защитник.
В 2017 году к клубу присоединился Бенджамин Менди, но в течение двух сезонов футболиста мучили травмы. Он сыграл за «Сити» всего 16 матчей.
«Если это происходит два сезона, то может повторится и на третий. Надеюсь, что нет, но такова реальность. Мы должны искать новых игроков, и у нас уже есть новые идеи», – цитирует Гвардиолу BBC.
- «Сити» идет на втором месте в АПЛ, уступая «Ливерпулю» одно очко.
- Сегодня, 2 марта, команда встретится с «Борнмутом» в рамках 29-го тура.