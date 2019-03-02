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«Кепа – наш первый вратарь, но я доволен и Кабальеро». Сарри не знает, кто сыграет с «Фулхэмом»

«Кепа – наш первый вратарь, но я доволен и Вилли». Сарри не знает, кто сыграет с «Фулхэмом»
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Теперь коучу очень трудно определиться.

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри не определился с вратарем на воскресный матч против «Фулхэма». В двух предстоящих матчах могут сыграть и Кепа Аррисабалага, и Вилли Кабальеро.

«Как я уже говорил, вопрос с Кепой исчерпан, он наш первый вратарь. Но мы очень довольны Вилли, так как теперь знаем, что он способен играть в очень сложном матче», – заявил Сарри на пресс-конференции. Тренера спросили, когда будет принято итоговое решение, и он ответил:

«Я хочу посмотреть последние две тренировки. Но это касается каждого игрока. В воскресенье мы играли 130 минут и пробежали в среднем по 15 километров, в среду – 95 минут и 12 километров. Поэтому нужно оценить скорость восстановления», – заключил тренер.

  • В финальном матче Кубка Лиги против «Манчестер Сити» Кепа отказался заменяться.
  • Матч АПЛ с «Тоттэнхемом» отыграл на ноль Кабальеро.
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