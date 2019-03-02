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The Telegraph: игроки «Тоттенхэма» боятся, что Харри Кейн уйдет из-за отсутствия титулов

The Telegraph: игроки «Тоттенхэма» боятся, что Кейн уйдет из-за отсутствия титулов
Eurosport

19 мин. назад

Форвард был в ярости после поражения от «Челси».

В лондонском «Тоттенхэме» боятся ухода из команды вице-капитана Харри Кейна. Причиной смены клуба называется отсутствие трофеев.

Футболисты опасаются, что Кейн уйдет летом 2020 года. Как сообщает The Telegraph, нападающий был опустошен и рассержен после поражения от «Челси» (0:2) в чемпионате Англии. Это существенно ослабило шансы «Тоттенхэма» на чемпионский титул.

В июне 2018 года Кейн говорил: «Главное – трофеи. Я играю на этом уровне уже около четырех лет, а нам только предстоит выиграть трофей». В декабре он повторил: «Мы должны начать выигрывать трофеи».

  • «Тоттенхэм» идет на третьем месте АПЛ, уступая девять очков «Ливерпулю», восемь – «Манчестер Сити».
  • 2 марта в 15:30 команда сыграет против «Арсенала».
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