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Маурисио Почеттино: «Тоттенхэму» нужно найти другого волшебника, чтобы выиграть АПЛ или ЛЧ»
Может, вместо Кейна подойдет Поттер?
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что необходимо его команде для регулярного завоевания трофеев.
«Конечно, нам бы хотелось выиграть трофей – поднять над собой Кубок Англии, Кубок Лиги, трофей чемпионов Премьер-лиги, трофей Лиги чемпионов. Но ответственность за клуб огромная. Я не изменил мнения, каждый может судить меня по-своему.
Но если Дэниэл Леви скажет в следующем сезоне, что нам нужно выиграть чемпионат или Лигу чемпионов, то, возможно, клубу нужно найти другого волшебника, который сможет это сделать», – цитирует Почеттино BBC.
Ранее вице-капитан «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что играет ради трофеев. Одноклубники боятся, что капитан сборной Англии покинет команду.
- «Тоттенхэм» идет на третьем месте АПЛ, уступая девять очков «Ливерпулю», восемь – «Манчестер Сити».
- Почеттино возглавляет команду с 2014 года.