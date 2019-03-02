Маурисио Почеттино: «Тоттенхэму» нужно найти другого волшебника, чтобы выиграть АПЛ или ЛЧ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что необходимо его команде для регулярного завоевания трофеев.

«Конечно, нам бы хотелось выиграть трофей – поднять над собой Кубок Англии, Кубок Лиги, трофей чемпионов Премьер-лиги, трофей Лиги чемпионов. Но ответственность за клуб огромная. Я не изменил мнения, каждый может судить меня по-своему.

Но если Дэниэл Леви скажет в следующем сезоне, что нам нужно выиграть чемпионат или Лигу чемпионов, то, возможно, клубу нужно найти другого волшебника, который сможет это сделать», – цитирует Почеттино BBC.

Ранее вице-капитан «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что играет ради трофеев. Одноклубники боятся, что капитан сборной Англии покинет команду.

«Тоттенхэм» идет на третьем месте АПЛ, уступая девять очков «Ливерпулю», восемь – «Манчестер Сити».

Почеттино возглавляет команду с 2014 года.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере