Гол Кейна с липового пенальти, буллит Рэмзи и сэйв Льориса с 11-метрового на последней минуте
В лондонском дерби было зажигательно.
Северолондонское дерби в рамках 29-го тура АПЛ закончилось вничью – 1:1.
«Арсенал» открыл счет на 16-й минуте, Рэмзи реализовал выход один на один после передачи Ляказетта.
Сравнял счет Кейн на 74-й минуте, правда, пенальти не стоило назначать, так как форвард «Тоттенхэма» находился в офсайде.
Победу на 90-й минуте «Арсеналу» мог принести Обамеянг, но сначала он не реализовал пенальти, а на добивании с двух метров послал мяч в небеса.
- Между лондонскими командами осталось 4 очка.
- «Тоттенхэм» отстает от «Манчестер Сити» на 8 баллов, сыграв на матч больше.
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