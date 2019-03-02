Гол Кейна с липового пенальти, буллит Рэмзи и сэйв Льориса с 11-метрового на последней минуте

Северолондонское дерби в рамках 29-го тура АПЛ закончилось вничью – 1:1.

«Арсенал» открыл счет на 16-й минуте, Рэмзи реализовал выход один на один после передачи Ляказетта.

Сравнял счет Кейн на 74-й минуте, правда, пенальти не стоило назначать, так как форвард «Тоттенхэма» находился в офсайде.

Победу на 90-й минуте «Арсеналу» мог принести Обамеянг, но сначала он не реализовал пенальти, а на добивании с двух метров послал мяч в небеса.

Между лондонскими командами осталось 4 очка.

«Тоттенхэм» отстает от «Манчестер Сити» на 8 баллов, сыграв на матч больше.

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