Сумасшедший сэйв Лено, который потащил удар Эриксена в упор, а затем и пушку Сиссоко
Нео позавидал бы такой реакции.
Голкипер «Арсенала» Бернд Лено сделал эффектное спасение в конце первого тайма матча с «Тоттенхэмом».
Немец вытащил удар в упор Кристиана Эриксена после навеса Харри Кейна, а затем среагировал на мощный выстрел Мусса Сиссоко.
- Лено не спас после пенальти в исполнении Кейна – «Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счетом 1:1.
- Бернд пропустил 30 мячей в 23 матчах АПЛ-2018/19.
Гол Кейна с липового пенальти, буллит Рэмзи и сэйв Льориса с 11-метрового на последней минуте
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