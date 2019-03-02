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Сумасшедший сэйв Лено, который потащил удар Эриксена в упор, а затем и пушку Сиссоко

Сумасшедшие сэйвы Лено, который потащил удар Эриксена в упор, а затем и пушку Сиссоко
Eurosport

8 мин. назад

Нео позавидал бы такой реакции.

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено сделал эффектное спасение в конце первого тайма матча с «Тоттенхэмом».

Немец вытащил удар в упор Кристиана Эриксена после навеса Харри Кейна, а затем среагировал на мощный выстрел Мусса Сиссоко.

  • Лено не спас после пенальти в исполнении Кейна – «Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счетом 1:1.
  • Бернд пропустил 30 мячей в 23 матчах АПЛ-2018/19.

Гол Кейна с липового пенальти, буллит Рэмзи и сэйв Льориса с 11-метрового на последней минуте

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