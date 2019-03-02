Twitter

Лукас Торрейра из «Арсенала» омерзительно въехал прямой ногой в колено Роуза и словил красную

Торрейра омерзительно въехал прямой ногой в колено Роуза и словил красную
Eurosport

1 час назад

Так играть нельзя.

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра вышел на замену во втором тайме северолондонского дерби с «Тоттенхэмом» и в конце матча заработал удаление.

Уругваец полетел в подкат и попал Дэнни Роузу прямой ногой в колено, за что арбитр Энтони Тейлор показал ему прямую красную карточку.

  • Теперь Торрейра точно пропустит домашний матч «канониров» с «Манчестер Юнайтед».
  • Это его первая красная карточка в лондонском клубе.
  • «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 1:1.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте