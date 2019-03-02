Лукас Торрейра из «Арсенала» омерзительно въехал прямой ногой в колено Роуза и словил красную
Так играть нельзя.
Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра вышел на замену во втором тайме северолондонского дерби с «Тоттенхэмом» и в конце матча заработал удаление.
Уругваец полетел в подкат и попал Дэнни Роузу прямой ногой в колено, за что арбитр Энтони Тейлор показал ему прямую красную карточку.
- Теперь Торрейра точно пропустит домашний матч «канониров» с «Манчестер Юнайтед».
- Это его первая красная карточка в лондонском клубе.
- «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 1:1.
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