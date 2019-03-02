5 прекрасных банок матча «МЮ» и «Саутгемптона», которые окольцевал классический гол в Ферги-тайм
Шикарный спектакль от обеих команд.
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» – 3:2.
Счет открыл Ян Валери красивым выстрелом в девятку с 30 метров.
«МЮ» отыгрался после перерыва – великолепный удар Перейры в ту же девятку.
На исходе часа игры Лукаку разобрался в штрафной с защитниками и вывел «дьяволов» вперед.
Но Уорд-Проуз восстановил равновесие идеальным штрафным.
Победу «Юнайтед» принес блестящий выстрел Лукаку с линии штрафной.
Погба мог забить и четвертый, но запорол пенальти.
- «МЮ» вернулся в топ-4, правда, у «Челси» отставание в 5 очков и две игры в запасе.
- «Юнайтед» с Сульшером не проигрывает 12 игр в АПЛ.
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