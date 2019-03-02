EA Sports назвала Александра Зинченко лучшим игроком матча «Борнмут» – «Манчестер Сити»

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Сити» справился с «Борнмутом» – 1:0. Единственный мяч забил Рияд Марез, но героем признан не он.

EA Sports назвала лучшим Александра Зинченко. Украинец 123 раза коснулся мяча, выполнил 93 передачи (96% точно), вырезал 4 длинных паса (все точно), совершил 2 перехвата и 7 подборов.

Ранее Александра похвалил Пеп Гвардиола: «Зинченко показал мне, насколько ценно и важно быть хорошим парнем. В начале сезона мы его чуть не продали – и потом я ни на одной из тренировок не замечал, что ему что-то не нравится. Думаю, его ждет длинная карьера, надеюсь, что здесь».

Еще Зинченко был хорош в финале Кубка Лиги против «Челси»: тогда он совершил 8 отборов – больше всех в матче.

В «Сити» украинец взял уже 4 трофея.

Это был шестой матч Зинченко в АПЛ-2018/19 – у него 3 ассиста.

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