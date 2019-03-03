Санчес в неигровом эпизоде грубо ударил Косьельни. Фанаты «Арсенала» требуют его дисквалификации

Болельщики «Арсенала» возмутились поведением защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса во время матча 29-го тура чемпионата Англии (1:1).

Во втором тайме Санчес в сутолоке у ворот акцентированно ударил капитана «канониров» Лорана Косьельни шипами по ноге, однако судья Энтони Тейлор этого не заметил. Теперь фанаты «Арсенала» требуют для колумбийского футболиста дисквалификации.

Голами в прошедшей игре отметились Аарон Рэмзи и Харри Кейн (с пенальти).

В конце второго тайма пенальти не реализовал «Арсенал»: Уго Льорис потащил удар Пьер-Эмерика Обамеянга.

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