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Санчес в неигровом эпизоде грубо ударил Косьельни. Фанаты «Арсенала» требуют его дисквалификации

Санчес в неигровом эпизоде грубо ударил Косьельни. Фанаты «Арсенала» требуют его дисквалификации
Eurosport

1 час назад

Колумбиец заслуживает бана за неспортивное поведение.

Болельщики «Арсенала» возмутились поведением защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса во время матча 29-го тура чемпионата Англии (1:1).

Во втором тайме Санчес в сутолоке у ворот акцентированно ударил капитана «канониров» Лорана Косьельни шипами по ноге, однако судья Энтони Тейлор этого не заметил. Теперь фанаты «Арсенала» требуют для колумбийского футболиста дисквалификации.

  • Голами в прошедшей игре отметились Аарон Рэмзи и Харри Кейн (с пенальти).
  • В конце второго тайма пенальти не реализовал «Арсенал»: Уго Льорис потащил удар Пьер-Эмерика Обамеянга.

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