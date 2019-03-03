«Кепа сделал ошибку, но уже отплатил команде». Испанец вернулся в основу и божил против «Фулхэма»

После эпизода в финале Кубка Лиги Кепу смешали с чем-то не очень приятным. Ему вменяли высокомерие, обвиняли в том, что он проигнорировал слова тренера, и даже шутили в Википедии по поводу его назначения на должность коуча. Относиться к хамскому, или не очень хамскому, поведению Аррисабалаги можно по-разному, но в Лондоне ситуацию разрулили очень грамотно. Сарри сказал прессе, что недопонял Кепу в пылу борьбы, сам испанец лишился недельной зарплаты, извинился и провел воспитательный матч против «Тоттенхэма» на скамейке. Пособие по устранению конфликтных ситуаций должно выглядеть именно так.

Статистически перфоманс Кепы не выглядит гениальным. Де Хеа в лучшие дни выдает более впечатляющие цифры, но солидность лондонского испанца в другом: он показал, что профилактические меры тренера были по делу, а потом собрался и провел матч, который оправдывает вложенные в него деньги. Четыре сэйва – норма для хорошего голкипера, но прыжки Аррисабалаги против «Фулхэма» были особенно хороши.

Так испанец не дал забить лучшему форварду «Фулхэма» Александару Митровичу – серб по конспектам пробил в касание и попал почти в девятку, но Кепа сделал все так, будто ждал удара именно в этот угол, на этой высоте и с этой силой.

Через минуту выдать схожую гениальность было невозможно, потому что дефы «Челси» забыли про Калума Чеймберса, поэтому вины Аррисабалаги в пропущенном мяче точно нет.

Перед матчем фанаты «Челси» устроили в твиттере чуть ли не забастовку по поводу выхода испанского кипера. Они считают, что он не заслужил прощения и один матч – слишком малое наказание для его поведения. Сарри так не считает и правильно делает: «Кепа сделал ошибку, но уже расплатился и с клубом, и с командой». После сэйва на предпоследней минуте, ему даже верится.

Кажется, Сарри окончательно стабилизировал и микроклимат в команде, и игру «Челси». «Синие» стали прагматичнее и вместе с тем эффективнее. Итальянский тренер даже позволяет себе замену Эдена Азара за 20 минут до конца матча и возвращение опального кипера спустя всего матч простоя. Это о многом говорит. Битва за места в ЛЧ будет горячей, и заряженный Кепа в ней очень пригодится.

«Фулхэм» – «Челси» – 1:2

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