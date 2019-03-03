Все голы матча «Челси» и «Фулхэма» уместились в 10 минут

«Челси» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Фулхэм» со счетом 2:1.

На 21-й минуте первый мяч встречи забил Гонсало Игуаин. Виллиан начал атаку, отдал Аспиликуэте, а тот выложил мяч Игуаину. 31-летнему аргентинцу осталось замкнуть в касание.

«Фулхэм» сравнял через шесть минут усилиями Калума Чеймберса. После розыгрыша углового защитники «Челси» не держали его на дальней штанге, и Калум легко перевел мяч в ворота.

Третий гол в богатом на события первом тайме на 30-й минуте вонзил Джорджиньо. Получив передачу от Азара на линии штрафной, он четко пульнул в сетку.

«Челси» идет на шестом месте АПЛ с пятиочковым отставанием от топ-3.

У команды Маурицио Сарри есть одна игра в запасе.

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