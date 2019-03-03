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Дама прорвалась к скамейке запасных «Ливерпуля» и подсунула Роберто Фирмино малыша для фото

Дама прорвалась к скамейке запасных «Ливерпуля» и подсунула Фирмино малыша для фото
Eurosport

42 мин. назад

Очень умилительный момент.

Милая история произошла во время матча АПЛ между «Ливерпулем» и «Эвертоном».

В начале второго тайма болельщица подошла к нападающему мерсисайцев Роберто Фирмино, который находился на скамейке запасных. Женщина передала в руки игроку ребенка для совместного фото. Фирмино не удивился необычной просьбе и попозировал перед камерой.

  • Фирмино вышел на замену во втором тайме.
  • «Ливерпуль» сыграл с «Эвертоном» нулевую ничью и пропустил «Манчестер Сити» на первое место в АПЛ.
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