Дама прорвалась к скамейке запасных «Ливерпуля» и подсунула Роберто Фирмино малыша для фото

Милая история произошла во время матча АПЛ между «Ливерпулем» и «Эвертоном».

В начале второго тайма болельщица подошла к нападающему мерсисайцев Роберто Фирмино, который находился на скамейке запасных. Женщина передала в руки игроку ребенка для совместного фото. Фирмино не удивился необычной просьбе и попозировал перед камерой.

Фирмино вышел на замену во втором тайме.

«Ливерпуль» сыграл с «Эвертоном» нулевую ничью и пропустил «Манчестер Сити» на первое место в АПЛ.

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