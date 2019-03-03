«Джеймс, я же сказал – не сейчас». Обзор дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» в твитах скучнейшего Милнера

«Эвертон» и «Ливерпуль» скатали ничью в 29-м туре Премьер-лиги – 0:0. В результате «красные» потеряли первое место в таблице АПЛ-2018/19. «Манчестер Сити» вышел в лидеры, правда, отрыв манкунианцев составляет всего один балл.

– пародийный аккаунт в твиттере, который шутит о мерсисайдцах от лица седьмого номера «красных». На него подписаны 636 тысяч человек.

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