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Болбой «Эвертона» саркастически похлопал перед носом у Юргена Клоппа после нулевой ничьей в дерби

Болбой «Эвертона» саркастически похлопал перед носом у Клоппа после нулевой ничьей в дерби
Eurosport

1 час назад

Мальчик явно нарывался, но коуч – само радушие.

После матча «Ливерпуля» и «Эвертона» болбой «ирисок» саркастически захлопал в ладоши, увидев проходящего мимо Юргена Клоппа.

Тренер «Ливерпуля» остановился и заговорил с мальчиком, но тот продолжил хлопать. Болбой показал Клоппу большой палец, а коуч душевно улыбнулся.

  • Игра завершилась со счетом 0:0.
  • «Манчестер Сити» обошел «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ. В активе команд – 71 и 70 очков соответственно.
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