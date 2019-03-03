Болбой «Эвертона» саркастически похлопал перед носом у Юргена Клоппа после нулевой ничьей в дерби

После матча «Ливерпуля» и «Эвертона» болбой «ирисок» саркастически захлопал в ладоши, увидев проходящего мимо Юргена Клоппа.

Тренер «Ливерпуля» остановился и заговорил с мальчиком, но тот продолжил хлопать. Болбой показал Клоппу большой палец, а коуч душевно улыбнулся.

Игра завершилась со счетом 0:0.

«Манчестер Сити» обошел «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ. В активе команд – 71 и 70 очков соответственно.

Подписывайся на нас в инстаграме и смотри яркие фото