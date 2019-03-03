Eurosport
Болбой «Эвертона» саркастически похлопал перед носом у Юргена Клоппа после нулевой ничьей в дерби
Мальчик явно нарывался, но коуч – само радушие.
После матча «Ливерпуля» и «Эвертона» болбой «ирисок» саркастически захлопал в ладоши, увидев проходящего мимо Юргена Клоппа.
Тренер «Ливерпуля» остановился и заговорил с мальчиком, но тот продолжил хлопать. Болбой показал Клоппу большой палец, а коуч душевно улыбнулся.
- Игра завершилась со счетом 0:0.
- «Манчестер Сити» обошел «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ. В активе команд – 71 и 70 очков соответственно.
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