Football Leaks: «Манчестер Сити» нарушает правила финансового фэйр-плей с помощью подставных фирм

Похоже, «Манчестер Сити» регулярно нарушает правила финансового фэйр-плей с помощью подставных компаний.

Данные опубликовало немецкое издание Der Spiegel на основе документов, предоставленных Football Leaks. В тексте говорится:

«Документы ясно показали, насколько дерзок был «Манчестер Сити». Начиная с 2012 года, команда разработала специальную конструкцию, позволяющую систематически обходить финансовый фэйр-плей. Доходы от трансферов переходили подставным фирмам и эффективно скрывались от аудиторов УЕФА».

Футбольная ассоциация Англии начала расследование против клуба – в частности, по переходу Джейдона Санчо. Предполагается, что клуб заплатил агенту за переход игрока, которому было 14 лет. Это запрещено правилами.

В «Манчестер Сити» отказались давать разъяснения. «Мы не комментируем вырванные из контекста материалы, которые, вероятно, украли с помощью взлома у City Football Group, персонала команды и связанных с ней людей. Репутация клуба чиста», – говорится в официальном заявлении.

«Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ, набрав 71 очко.

В следующем туре команда Гвардиолы встретится с «Уотфордом».

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