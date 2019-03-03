Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Кому нужно первое место в начале марта?»

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0) и потерял лидерство в АПЛ.

«Все нормально. Тяжелый матч – по разным причинам. Сумасшедший соперник. Ветер дул со всех сторон и никому не помогал. Ход игры было сложно контролировать. У нас было 3-4 отличных момента, и я не помню, чтобы шансы возникали у «Эвертона».

Это не была гениальная игра, но мы взяли одно очко с соперником, который действовал с удвоенной мотивацией. Что есть, то есть.

Мы не думали о том, что «Сити» был в одном балле позади. Сейчас мы позади, но недалеко. Им нужно побеждать, нам нужно побеждать. Посмотрим, кто у кого будет больше побед в конце сезона.

Меня абсолютно устраивает преследование «Сити». Кому необходимо первое место в начале марта? Круто, но впереди еще много игр.

Вчера я смотрел Match of the Day и видел радость футболистов «Сити». У них было 900 моментов, они забили один мяч – ударом не своей ноги. Нам надо быть готовыми к таким моментам», – цитирует Клоппа ВВС.

«Красные» уступают манкунианцам одно очко за 9 туров до конца чемпионата.

К 30 декабря «Ливерпуль» опережал «Сити» на 7 баллов.

Последний раз «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии в сезоне-1989/90.

«Джеймс, я же сказал – не сейчас». Обзор дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» в твитах скучнейшего Милнера

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