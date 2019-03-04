Игроки «Сити» бьют Силву молотком, швыряют его в воду и мешают ходить в туалет. Чего они докопались?

Игроки «Манчестер Сити» обожают Бернарду Силву не только потому, что он прекрасный распасовщик, но и за то, что португалец является общекомандным объектом для доброго троллинга. Бернарду перешел в «Сити» летом 2017 года и с тех пор неоднократно становился невольным участником розыгрышей и шуток со стороны своих партнеров.

Пик издевательств над Силвой пришелся на прошлый сезон. Все началось с того, что Яя Туре и Эдерсон скинули португальца в бассейн, хотя тот, кажется, не собирался плавать и просто сидел около водички.

Больше других над Силвой подтрунивает Бенжамен Менди. Например, однажды француз привязал ботинки низкорослого Бернарду к потолку.

Бернарду настолько ценят в «Сити», что Саня Зинченко и Габи Жезус носят его на тренировки на руках.

На базе «Сити» Силва не знает покоя нигде – даже около писсуара.

Бенж Менди стабильно проводит всего по паре игр за сезон. У француза есть достаточно времени, чтобы надеть белый парик и постучать по Бернарду Силве деревянным молоточком.

А вот каковы злодейства Эдерсона: пока Бернарду отлучился (наверное, в писсуар), бразилец покрасил его туфли в черный и, взяв пример с Менди, привязал к потолку.

Эдерсон позвал на подмогу Фернандиньо и разбил о голову Силвы парочку яиц.

А вот и свежий кейс: Менди сорвал интервью Бернарду после победы в Кубке Лиги. Поглядите, сколько любви в движениях Бенжамена – он по-настоящему обожает Силву.

После ничьей «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби «Манчестер Сити» вышел в лидеры чемпионата Англии: у команды Пепа Гвардиолы 71 очко, у парней Юргена Клоппа – 70.

В чемпионате Англии-2018/19 Бернарду Силва провел 28 матчей, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

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