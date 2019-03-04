Eurosport
Перед игрой с «ПСЖ» футболисты «МЮ» поучаствовали в забавном челлендже с блинами
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, Ли Грант и Скотт Мактомини поучаствовали в челлендже в честь Блинного дня.
Спортсменам предложили три задания: перевернуть блин на сковороде не глядя, пожонглировать блином в течение 15-ти секунд и повторить первую задачу, повернувшись вокруг своей оси.
- Блинный день празднуется в Великобритании во вторник накануне Великого поста.
- 6 марта «МЮ» сыграет ответный матч 1/8 Лиги чемпионов против «ПСЖ».
- Парижане выиграли первую встречу со счетом 2:0.
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