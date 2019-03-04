Eurosport

Перед игрой с «ПСЖ» футболисты «МЮ» поучаствовали в забавном челлендже с блинами

Перед игрой с «ПСЖ» футболисты «МЮ» поучаствовали в забавном челлендже с блинами
Eurosport

24 мин. назад

Оцените, кто тут лучший.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, Ли Грант и Скотт Мактомини поучаствовали в челлендже в честь Блинного дня.

Спортсменам предложили три задания: перевернуть блин на сковороде не глядя, пожонглировать блином в течение 15-ти секунд и повторить первую задачу, повернувшись вокруг своей оси.

  • Блинный день празднуется в Великобритании во вторник накануне Великого поста.
  • 6 марта «МЮ» сыграет ответный матч 1/8 Лиги чемпионов против «ПСЖ».
  • Парижане выиграли первую встречу со счетом 2:0.
Eurosport Вконтакте

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте