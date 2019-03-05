Осужденный за связь с несовершеннолетней Адам Джонсон выйдет на свободу через месяц

Экс-футболист «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон, попавший в тюрьму за связь с 15-летней девушкой, выйдет на свободу после половины срока.

По информации Mirror, 31-летний Джонсон покинет камеру через месяц. В заключении он провел два года. Для бывшего спортсмена родные приобрели роскошный особняк за 2,3 млн евро. В доме есть бассейн и зал для боулинга.

В тюрьме Джонсон сперва работал уборщиком, затем – парикмахером.

Помимо «Сандерленда», он играл за «Мидлсбро», «Лидс», «Уотфорд» и «Манчестер Сити». С 2010 по 2012 год входил в состав сборной Англии.

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