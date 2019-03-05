El Confidencial: владелец «Челси» Роман Абрамович распорядился о продаже Кепы Аррисабалаги

Голкипер Кепа Аррисабалага может покинуть «Челси» после конфликта с главным тренером команды Маурицио Сарри.

Как утверждает журналист Кике Марин в колонке на сайте El Confidencial, на продаже Кепы настаивает владелец «синих» Роман Абрамович. Российско-израильскому бизнесмену не понравился поступок Аррисабалаги во время финального матча Кубка Лиги против «Манчестер Сити», когда испанец отказался уходить с поля, несмотря на требование Сарри.

Сразу после игры Сарри заявил, что Кепа был прав, и уже через неделю выпустил его в основе на матч с «Фулхэмом». Однако, как сообщает El Confidencial, Абрамович уже распорядился о поиске замены Кепе.

Аррисабалага перешел в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика». Он стал самым дорогим вратарем в истории футбола – «синие» заплатили за него 80 млн евро.

Отказавшись меняться в игре с «Манчестер Сити», Кепа отразил один пенальти в послематчевой серии, но итоговая победа досталась «горожанам».

Кепа Аррисабалага: «Я полностью уважаю тренера и его авторитет. Случилось недопонимание»

Подписывайся на нас Вконтакте