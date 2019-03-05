Daily Mail: на «Олд Траффорд» появится секция, отвечающая за атмосферу

«Манчестер Юнайтед» откроет на «Олд Траффорд» секцию, отвечающую за атмосферу. Таким образом боссы «красных дьяволов» надеются повысить уровень шума на стадионе.

Как сообщает Daily Mail, начиная со следующего сезона 1200 мест на трибуне «Стретфорд Энд» будут отведены тем, кто хочет поддерживать команду наиболее шумным способом, то есть крича во все горло. Со старта сезона-2020/21 таких мест будет уже 2400 – расширение произойдет в рамках сотрудничества между «МЮ» и фанатской группировкой Red Army.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.

«Красные дьяволы» не выигрывали национальный чемпионат с 2013 года, когда команду покинул сэр Алекс Фергюсон.

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