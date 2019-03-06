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Почеттино словил 2 матча дисквалификации за перепалку с Дином и пропустит игру с «Ливерпулем»
Надо держать себя в руках.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не сможет руководить командой в ближайших двух матчах английской Премьер-лиги.
Футбольная ассоциация наложила дисквалификацию на аргентинца за неподобающее поведение после матча с «Бёрнли», когда у Почеттино возник конфликт с арбитром игры Майком Дином. Коуч также оштрафован на 10 тысяч фунтов.
- Следующие два матча в АПЛ «шпоры» проведут против «Саутгемптона» и «Ливерпуля».
- «Тоттенхэм» идет на третьем месте, на 10 очков отставая от «Манчестер Сити» и на девять от «Ливерпуля».
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