Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не сможет руководить командой в ближайших двух матчах английской Премьер-лиги.

Футбольная ассоциация наложила дисквалификацию на аргентинца за неподобающее поведение после матча с «Бёрнли», когда у Почеттино возник конфликт с арбитром игры Майком Дином. Коуч также оштрафован на 10 тысяч фунтов.

Следующие два матча в АПЛ «шпоры» проведут против «Саутгемптона» и «Ливерпуля».

«Тоттенхэм» идет на третьем месте, на 10 очков отставая от «Манчестер Сити» и на девять от «Ливерпуля».

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