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Почеттино словил 2 матча дисквалификации за перепалку с Дином и пропустит игру с «Ливерпулем»

Почеттино словил 2 матча дисквалификации за перепалку с Дином и пропустит игру с «Ливерпулем»
Eurosport

24 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Надо держать себя в руках.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не сможет руководить командой в ближайших двух матчах английской Премьер-лиги.

Футбольная ассоциация наложила дисквалификацию на аргентинца за неподобающее поведение после матча с «Бёрнли», когда у Почеттино возник конфликт с арбитром игры Майком Дином. Коуч также оштрафован на 10 тысяч фунтов.

  • Следующие два матча в АПЛ «шпоры» проведут против «Саутгемптона» и «Ливерпуля».
  • «Тоттенхэм» идет на третьем месте, на 10 очков отставая от «Манчестер Сити» и на девять от «Ливерпуля».

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