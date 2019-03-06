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Легенда «Ливерпуля» Иан Раш обручился с моделью на 22 года моложе, чем он
Великий бомбардир знает толк в женщинах.
Легендарный 57-летний валлийский футболист Иан Раш обручился с моделью на 22 года моложе, чем он.
Как отмечает The Sun, избранницу Раша зовут Кэрол Энтони, они встречаются с 2013 года. Годом ранее Иан расстался с женой Трейси после 25 лет в браке. От первой жены у экс-нападающего «Ливерпуля» осталось два сына.
- Кэрол Энтони – поп-певица, она рулит собственным лейблом звукозаписи.
- Раш – лучший бомбардир в истории «Ливерпуля» (346 голов в 660 играх) и сборной Уэльса (28 голов в 73 играх).
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