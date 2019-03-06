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Sky: дом Брендана Роджерса в Глазго ограбили, жена и дочь коуча спрятались от воров в ванной

Sky: дом Роджерса в Глазго ограбили, жена и дочь коуча спрятались от воров в ванной
Eurosport

50 мин. назад

Были украдены медали, завоеванные с «Селтиком». Внутренний шерлок подсказывает, что в этом замешаны фанаты «кельтов».

Преступники ограбили дом главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса, несмотря на присутствие его жены и приемной дочери.

Как отмечает Sky Sports, пока Брендан уехал трудиться в Лестер, его семья временно осталась в Глазго. Этим и воспользовались грабители: они ворвались в дом Роджерса, когда его жена Шарлотт и ее 6-летняя дочь Лола уже легли спать.

Семья была разбужена голосами преступников, раздававшимися с первого этажа. Затем грабители (их было двое) ворвались в спальню и стали светить в Шарлотт и Лолу фонариками. В итоге испуганные мать и дочь забаррикадировались в ванной комнате, а воры закончили свое дело и удалились.

  • Преступники вынесли из дома Роджерса множество его личных вещей, в том числе большинство медалей и трофеев, завоеванных Бренданом за время работы в «Селтике».
  • Роджерс подписал контракт с «Лестером» в конце февраля. После этого фанаты «Селтика» раскритиковали коуча, назвав его обманщиком, и даже пожелали смерти.

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