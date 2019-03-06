Тренера молодежки «Ньюкасла» уволили из-за издевательств над игроком

Руководство «Ньюкасла» уволило главного тренера молодежной команды Питера Бирдсли из-за проявления расизма и издевательств над игроком.

В среду «Ньюкасл» на официальном сайте сообщил об уходе Бирдсли, не назвав причину отставки. Бывший нападающий сборной Англии тренировал молодежную команду «сорок» с 2014 года.

Как отмечает Mirror, Бирдсли был отстранен от работы в клубе 14 месяцев назад после обвинений в его адрес со стороны бывшего игрока молодежки Ясина Бена Эль-Мханни. Несколько экс-футболистов академии «Ньюкасла» подтвердили, что Бирдсли на протяжении долгого времени унижал Эль-Мханни.

В частности, тренер допускал в адрес Эль-Мханни дискриминационные комментарии, а его отношение к игроку было несправедливым.

В свою очередь Бирдсли отрицал все обвинения, несмотря на письменные показания игроков.

После получения жалоб «Ньюкасл» провел расследование в отношении 58-летнего Бирдсли и принял решение о его отставке.

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