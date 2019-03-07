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The Independent: «Реал» хочет заменить Сантьяго Солари тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом

The Independent: «Реал» хочет заменить Солари Клоппом
Eurosport

31 мин. назад

Но немец намерен остаться в Англии.

Мадридский «Реал» продолжает поиски тренера на замену Сантьяго Солари. К шорт-листу добавилась еще одна фамилия.

По информации The Independent, «Реал» готов предложить контракт немецкому тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Также руководство мадридского клуба рассматривает кандидатуры Маурисио ПочеттиноТоттенхэм») и Массимилиано АллегриЮвентус»). Планируется, что Солари доработает до конца сезона.

Клопп слышал об интересе из Мадрида, но намерен проигнорировать его. «Он по-прежнему предан «Ливерпулю» и полон решимости увидеть плоды работы, благодаря которой клуб так близко подошел к долгожданному титулу в Премьер-лиге», – пишет The Telegraph.

  • «Реал» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а в Ла Лиге идет на третьем месте и отстает от «Барселоны» на 12 очков.
  • Контракт Клоппа с «Ливерпулем» действителен до 2022 года.
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