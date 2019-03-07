УЕФА начал расследование против «Сити» из-за нарушения ФФП

УЕФА начал расследование в отношении «Манчестер Сити» из-за возможных нарушений правил финансового фэйр-плей.

Подробности расследования пока не раскрываются сайтом организации, но несколько дней назад Football Leaks слили информацию, что обвинения касаются сокрытия доходов от трансферов с помощью подставных фирм.

«Манчестер Сити» отреагировал сообщением на официальном сайте: «Клуб приветствует начало формального расследования УЕФА. Это возможность положить конец спекуляциям, которые возникли после незаконного взлома и вырванной из контекста публикации электронных писем. Обвинения в финансовых нарушениях – совершенно ложные. Опубликованные клубом финансовые отчеты – полные и соответствуют всем требованиям».

«Манчестер Сити» возглавляет таблицу АПЛ, набрав 71 очко.

Клуб уже выиграл в 2019 году Кубок английской Лиги.

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