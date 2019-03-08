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«МЮ» предложит Уле-Гуннару Сульшеру полноценный контракт и зарплату в 2 раза меньше, чем у Моуринью
Деньги же не главное?
Руководство «Манчестер Юнайтед» предложит исполняющему обязанности главного тренера Уле-Гуннару Сульшеру полноценный контракт.
По информации Mirror, 46-летний Сульшер будет получать в два раза меньше своего предшественника Жозе Моуринью – 8,7 млн евро. Моуринью зарабатывал 16,3 млн евро.
Футболисты команды полностью поддержали повышение Сульшера. «Мы все любим Уле и то, что он делает. После всех результатов его назначение выглядит очевидным. Девять побед подряд показывают, что Уле и команда делают все правильно», – сказал Люк Шоу.
- «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, отыгравшись у «ПСЖ» со счета 0:2 в первом матче.
- В АПЛ команда занимает четвертое место и отстает от призовой тройки на 3 очка.
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