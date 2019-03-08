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«МЮ» предложит Уле-Гуннару Сульшеру полноценный контракт и зарплату в 2 раза меньше, чем у Моуринью

«МЮ» предложит Сульшеру полноценный контракт и зарплату в 2 раза меньше, чем у Моуринью
Eurosport

1 час назад

Деньги же не главное?

Руководство «Манчестер Юнайтед» предложит исполняющему обязанности главного тренера Уле-Гуннару Сульшеру полноценный контракт.

По информации Mirror, 46-летний Сульшер будет получать в два раза меньше своего предшественника Жозе Моуринью – 8,7 млн евро. Моуринью зарабатывал 16,3 млн евро.

Футболисты команды полностью поддержали повышение Сульшера. «Мы все любим Уле и то, что он делает. После всех результатов его назначение выглядит очевидным. Девять побед подряд показывают, что Уле и команда делают все правильно», – сказал Люк Шоу.

  • «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, отыгравшись у «ПСЖ» со счета 0:2 в первом матче.
  • В АПЛ команда занимает четвертое место и отстает от призовой тройки на 3 очка.

Победа «МЮ» над «ПСЖ» в ЛЧ – чудо. Даже круче, чем барселонские 6:1

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